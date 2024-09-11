В центре Киева избили митрополита Климента, который служит в ВСУ: что известно

Во вторник, 10 сентября, в Киеве поздно вечером было совершено нападение на митрополита Симферопольского и Крымского Климента, который ныне является военнослужащим ВСУ.
РБК-Украина рассказывает, что известно об обстоятельствах происшествия, реакции правоохранителей и общества.
О нападении на митрополита Симферопольского и Крымского Климента сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
"Друзья, сегодня ночью неизвестные ужасно избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Кроме того, что он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных сил Украины", - написал он.
Далее автор публикации описал ситуацию, "со слов церковного иерарха".
"То, как описывает ситуацию церковный иерарх, выглядит так. Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской платформы". Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека возле монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!" Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения".
Цаплиенко подчеркнул, что изложенная выше информация - "со слов Климента".
"Правоохранителям стоит разобраться в ситуации. Не исключено, что обидчиков владыки наняли так же, как нанимают поджигателей военных машин", - подытожил журналист и добавил к публикации фото пострадавшего.
Пост Цаплиенко (скриншот: https://t.me/Tsaplienko)
Утром 11 сентября в Национальной полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре города.
"Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ", - уточнили в отделе коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что указанное событие зарегистрировано, идет проверка.
"На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим позже", - подытожили правоохранители.
Реакция полиции (скриншот: t.me/gunpKyiv)
Пользователи социальных сетей активно распространяют новость о нападении на митрополита Климента и комментируют это событие. Значительная часть граждан в Facebook обеспокоена сложившейся ситуацией:
Митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в мире - Павел Николаевич Кущ) родился 9 апреля 1969 года в городе Симферополь в АР Крым.
Образование получил в Киевской духовной семинарии УПЦ КП и в 2000 году стал епископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП.
В 2012 году Климент был вознесен в сан архиепископа, а в 2020 году - в сан митрополита ПЦУ.
Митрополит Климент (фото: pomisna.info)
Он также является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы (известен своей активной позицией, в частности, по защите прав украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму).
Климент активно выступает за поддержку украинских военных и противодействие российской агрессии, исходя из чего сам присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.
Напомним, на среду, 11 сентября 2024 года, в Киеве запланирован саммит "Крымской платформы".
Прошлый саммит состоялся в Чехии 23 октября 2023 года. В нем приняли участие почти 70 парламентов и парламентских ассамблей, представлявших пять континентов.
Саммит "Крымской платформы" - международное мероприятие, инициированное Украиной с целью консолидации усилий международного сообщества для деоккупации Крыма, восстановления территориальной целостности Украины и усиления давления на РФ.
На саммите обсуждается правовые, экономические, политические и гуманитарные пути возвращения Крыма под украинский контроль.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал Андрея Цаплиенко, пресс-служба Национальной полиции Украины, портал "Православна церква України", публикации пользователей Nikos Fragkakis, Khrystyna Yatskiv, Sofiya Fedyna и Андрея Щекуна в Facebook.
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