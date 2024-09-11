В центре Киева избили митрополита Климента, который служит в ВСУ: что известно

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Сообщение о нападении

О нападении на митрополита Симферопольского и Крымского Климента сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

"Друзья, сегодня ночью неизвестные ужасно избили митрополита Крымского и Симферопольского Климента. Кроме того, что он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных сил Украины", - написал он.

Далее автор публикации описал ситуацию, "со слов церковного иерарха".

"То, как описывает ситуацию церковный иерарх, выглядит так. Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской платформы". Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека возле монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!" Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения".

Цаплиенко подчеркнул, что изложенная выше информация - "со слов Климента".

"Правоохранителям стоит разобраться в ситуации. Не исключено, что обидчиков владыки наняли так же, как нанимают поджигателей военных машин", - подытожил журналист и добавил к публикации фото пострадавшего.

Пост Цаплиенко (скриншот: https://t.me/Tsaplienko)

Реакция правоохранителей

Утром 11 сентября в Национальной полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия с участием священнослужителя в центре города.

"Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из Telegram-каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ", - уточнили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что указанное событие зарегистрировано, идет проверка.

"На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим позже", - подытожили правоохранители.

Реакция полиции (скриншот: t.me/gunpKyiv)

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей активно распространяют новость о нападении на митрополита Климента и комментируют это событие. Значительная часть граждан в Facebook обеспокоена сложившейся ситуацией:

"Военных бьют, их машины жгут. Такой у нас тыл?"

"Так действует не наказанный "русский мир"

"... Где там есть место, которое не перекрывается камерами? Вокруг Михайловского их куча, больше только в правительственном квартале. Кто-то очень не хотел, чтобы он выступил на Крымской платформе"

"Враги Украины рядом, их нужно выкуривать раскаленным железом, потому что это уже не люди"

"Избиения, угрозы, преследования и другие виды прессинга - это все, что сопровождало оккупацию Крыма, как и любую другую территорию Украины. Теперь это происходит в Киеве. Проукраинских граждан, активно борющихся за украинский Крым, бьют в столице. Для МВД - это вызов. Для СБУ - это вызов. Для власти - это вызов. Посмотрим результат. Владыке Клименту скорейшего выздоровления"

"Это чувствительный политический момент. Дело должны взять на контроль министр внутренних дел и руководитель СБУ. И это требование. Можем только представить, насколько все может быть серьезно в Киеве. Здоровья нашему митрополиту"

Что следует знать о митрополите Клименте

Митрополит Симферопольский и Крымский Климент (в мире - Павел Николаевич Кущ) родился 9 апреля 1969 года в городе Симферополь в АР Крым.

Образование получил в Киевской духовной семинарии УПЦ КП и в 2000 году стал епископом Симферопольским и Крымским УПЦ КП.

В 2012 году Климент был вознесен в сан архиепископа, а в 2020 году - в сан митрополита ПЦУ.

Митрополит Климент (фото: pomisna.info)

Он также является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы (известен своей активной позицией, в частности, по защите прав украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму).

Климент активно выступает за поддержку украинских военных и противодействие российской агрессии, исходя из чего сам присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.