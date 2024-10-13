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В центре Киева Mercedes сбил людей, отдыхающих на террасе кафе: полиция сделала заявление

Фото: в полиции сделали заявление по факту ДТП в центре Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в центре Киева, где Mercedes влетел в террасу кафе. Два человека пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на улице Саксаганского", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что событие произошло 10 октября около 21:40. Так, 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар с последующим наездом на девушку и мужчину, находившихся на летней террасе заведения питания.

"В результате ДТП 24-летняя девушка была госпитализирована в больницу, где после оказания медицинской помощи ее отпустили. 35-летний мужчина обратился в больницу самостоятельно с жалобой на боль в ноге, ему оказали помощь без госпитализации", - отмечают правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и экипажи патрульной полиции. Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения - прибор "Драгер" показал, что водитель внедорожника был трезвым. Кроме того, виновник ДТП прошел освидетельствование в медицинском учреждении, полицейские ожидают результатов экспертизы.

"Следователи направили потерпевших на проведение судебно-медицинского исследования. После установления степени тяжести полученных телесных повреждений будет принято решение о правовой квалификации данного события", - констатировали в полиции.

Как сообщалось, в середине сентября в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса. Движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного было затруднено.

А в середине апреля в окрестностях Киева произошло ДТП с участием шести машин. Тогда сообщалось о пяти пострадавших.

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