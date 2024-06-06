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В центре Киева бывший беглый военный напал на сотрудника ТЦК

Фото: в центре Киева напали на сотрудника ТЦК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В центре Киева мужчина напал одного из сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Нападавшим оказался бывший беглый военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент произошел 5 июня у станции метро "Хрещатик" в центре Киева. Как отмечают в ТЦК, к военнослужащим территориального центра комплектования подошло лицо в гражданском и начало провоцировать конфликт.

Военные ТЦК попросили у мужчины военно-учетные документы. Он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и был ранен.

Злоумышленника задержала полиция, он не смог объяснить свои агрессивные действия.

"После выяснения подробностей мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно покинул воинскую часть", - говорится в сообщении.

Материалы служебного расследования переданы Государственному бюро расследований. Также открыто дело о самовольном уходе из воинской части.

 

Другие инциденты с участием ТЦК

Напомним, недавно в Днепре сотрудники ТЦК пытались силой задержать мужчину на улице. В ТЦК объяснили, что мужчина - действующий военнослужащий, пытавшийся сбежать.

Также в Житомирской области произошел смертельный инцидент. Как известно, у военнообязанного мужчины произошел эпилептический приступ на территории ТЦК в Звягеле. Его забрали в больницу, где он скончался.

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