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В центре Киева в кафе "ЗигЗаг" взорвали гранату

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 14 августа, в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, произошел взрыв.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

"На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату",

По его словам, экстренные службы направляются на место, а детали будут позже.

В то же время, по информации источника РБК-Украина, инцидент произошел в кафе "ЗигЗаг".

"Спасатели на месте, к работам не привлекались. Пострадавших и разрушений нет" - сказал РБК-Украина представитель столичной ГСЧС Павел Петров.

Обновлено в 21:00.

Кличко уточнил, что на улице Рейтарской, в одном из кафе, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.

Потерпевших и разрушений нет.

Ранее РБК-Украина писала о том, что во Львове у многоэтажки взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

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