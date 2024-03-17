В центре Киева из-за ДТП электроопора упала на дорогу: движение затруднено

"В связи с ДТП на улице Владимирской, из-за падения поврежденной электроопоры на проезжую часть движение транспорта затруднено в направлении улицы Гетьмана Павла Скоропадского", - сообщили правоохранители.

Фото: в Киеве произошло ДТП (t.me/kyivpatrol)

Правоохранители призвали водителей учесть данную информацию при планировании маршрута своей поездки.

ДТП в Украине

Ранее сообщалось, что этой зимой в Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки. Были пострадавшие.

Также мы писали, что полиция задержала иностранца, устроившего в Киеве пьяное ДТП.

Напомним также, в августе 2023 года в Полтаве на перекрестке столкнулись маршрутка и автомобиль. В результате ДТП тогда пострадали пять человек.

Также РБК-Украина писала о 10 правилах, чтобы избежать неприятностей на дороге.

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