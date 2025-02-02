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В центре Харькова подростки устроили массовую драку в ТРЦ

Фото: полиция выясняет обстоятельства массовой драки в Харькове (иллюстративное фото facebook/com/UA National Police)
Автор: Данила Крамаренко

В одном из торгово-развлекательных центров Харькова подростки устроили массовую драку. На данный момент конфликт прекращен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области и местные паблики.

Как пишут харьковские паблики, драка произошла возле ТРЦ "Никольский". На опубликованных видео видно перепалку в толпе подростков, после чего произошла драка с распылением перцовых баллончиков.

Как отметили в полиции, около 18:36 в районное управление № 1 поступило сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре Харькова. На место оперативно прибыли патрульные и сотрудники охранной формой.

"Установлено, что между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Также участники инцидента оказали сопротивление представителям охранной компании", - говорится в сообщении.

От администратора ТРЦ принято заявление и объяснение. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, чтобы привлечь виновных к ответственности.

 

Отметим, в сентябре произошла массовая в Киеве на улице Мрии. Как рассказали в полиции, участников конфликта было шестеро. В то же время источник РБК-Украина рассказал, что потасовка произошла, когда по улице шли две пары, к которым прицепился мужчина.

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Национальная полицияХарьков