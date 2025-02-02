В центре Харькова подростки устроили массовую драку в ТРЦ
В одном из торгово-развлекательных центров Харькова подростки устроили массовую драку. На данный момент конфликт прекращен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области и местные паблики.
Как пишут харьковские паблики, драка произошла возле ТРЦ "Никольский". На опубликованных видео видно перепалку в толпе подростков, после чего произошла драка с распылением перцовых баллончиков.
Как отметили в полиции, около 18:36 в районное управление № 1 поступило сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре Харькова. На место оперативно прибыли патрульные и сотрудники охранной формой.
"Установлено, что между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Также участники инцидента оказали сопротивление представителям охранной компании", - говорится в сообщении.
От администратора ТРЦ принято заявление и объяснение. Полиция устанавливает обстоятельства конфликта, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Отметим, в сентябре произошла массовая в Киеве на улице Мрии. Как рассказали в полиции, участников конфликта было шестеро. В то же время источник РБК-Украина рассказал, что потасовка произошла, когда по улице шли две пары, к которым прицепился мужчина.
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