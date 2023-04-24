В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

Инцидент произошел в районе площади Давидка.

Среди пострадавших - мужчина в возрасте 50 лет, который в настоящее время находится в очень тяжелом состоянии. Состояние двух женщин в возрасте 30 лет оценивается как средней тяжести, а же еще один мужчина в легком состоянии.

Через несколько минут после наезда к месту теракта устремились силы безопасности, солдаты вне службы, полицейские и сотрудники службы безопасности поездов, которые находились на расстоянии двух кварталов.

По сообщениям, нападавший был застрелен на месте.

Свидетели на месте происшествия сообщили, что слышали выстрелы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступивший на церемонии Дня памяти в Иерусалиме через несколько минут после совершения теракта, сказал, что наезд автомобиля "напоминает нам о том, что государство Израиль было приобретено с большими страданиями".

"Эти террористические атаки совершаются с расчетом на то, что они выкорчуют нас отсюда, если бы они могли, они бы убили нас всех", - заявил он.

Напомним, ранее на севере Франции автомобиль въехал в толпу отдыхающих на фестивале. Более десятка человек получили ранения.

Кроме того, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

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