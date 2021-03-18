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У центрі Запоріжжя п'яний чоловік влаштував стрілянину. Його затримали

Автор: Андрій Козловський

У Запоріжжі на проспекті Соборному нетверезий житель міста влаштував стрілянину. По приїзду правоохоронці затримали стрілка та вилучили у нього зброю.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Запорізької області.

Як повідомляється, інцидент стався вчора близько 22 години вечора. Тоді перехожі повідомили у поліцію про те, що на проспекті Соборному невідомий стріляє зі зброї, а також надали їм прикмети стрільця.

"Неподалік від місця події інспектори помітили, схожого за описом чоловіка. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп’яніння та поводився неадекватно", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка предмети схожі на пістолет й газовий балончик. Після цього на місце події також була викликана слідчо-оперативна група Нацполіції.

Фото: затримання чоловіка (facebook.com/zaporizhiapolice)

Нагадаємо, у Вінницькій області на святкуванні дня народження чоловік влаштував стрілянину з автомата. В результаті були пошкоджені лінії електропередач та знеструмлено майже ціле селище.

Крім того, в Одесі в ході конфлікту між двома компаніями молодих людей влаштували стрілянину, внаслідок чого було троє поранених.

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