В центрі Сіетла сталася стрілянина, є загиблий і поранені

У центрі Сіетла, штат Вашингтон, сталася стрілянина. Про це в офіційному Twitter повідомила поліція міста, передає РБК-Україна.

Наголошується, що імовірний винуватець зник.

"Кілька жертв. Підозрюваний втік, поліція шукає. Офіцери і медики надають допомогу пораненим", - йдеться в повідомленні.

View overlooking 3rd... we heard about 6 shots. pic.twitter.com/kyU5ZYsgnl — Meg Wood (@RedWasShe) January 23, 2020

Інцидент стався увечері 22 січня біля ринку Пайк-плейс, Третьої авеню і Пайн-стріт. Там знаходяться нова штаб-квартира корпорації Amazon і кав'ярня Starbucks. Цей район з інтенсивним пішохідним рухом популярний серед туристів.

Як повідомляє телеканал NBC, в результаті стрілянини загинула одна жінка. Ще п'ять осіб поранено.

За даними екстрених служб, 55-річна жінка перебуває в критичному стані, дев'ятирічний хлопчик - у важкому. Ще троє чоловіків у віці 21, 34 і 35 років - у стабільному стані. Всі вони доставлені в лікарні.

Очевидці кажуть, що чули близько десяти пострілів.

Поліція оточила місце події, ведеться розслідування. За попередньою інформацією, стріляв чоловік. Він був сам.

Нагадаємо, 18 січня у місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення.

Раніше в Чикаго відбулася стрілянина в барбершопі, в результаті якої постраждали п'ятеро людей, включаючи трьох неповнолітніх. Двоє нападників зайшли в барбершоп, озирнулися і вийшли, після чого вистрілили в відвідувачів перукарні через вуличну вітрину. Серед поранених троє підлітків у віці від 11 до 17 років, а також двоє дорослих у віці 30 і 40 років. Уточнюється, що всіх постраждалих госпіталізували.