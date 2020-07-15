У центрі серцево-судинної патології Вінниці спалах коронавірусу

У Вінниці в "Регіональному центрі серцево-судинної патології" коронавірус підтвердили у 15 працівників установи та у 6 пацієнтів. Представники департаменту охорони здоров'я виїхали до закладу для проведення епідрозслідування і недопущення подальшого поширення хвороби серед клієнтів закладу.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної держадміністрації.

Як повідомляється, станом на 11:00 Лабораторний центр дослідив на COVID-19 140 зразків. Внаслідок чого коронавірусна інфекція підтвердилася в одного лікаря, у 6 медичних сестер у двох санітарів та у 6 пацієнтів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, заявив, що у столиці на вулиці Михайла Бойчука в гуртожитку виявили коронавірусну інфекцію у п'ятьох студентів.

Крім того, у столиці виявили 147 випадків захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб.