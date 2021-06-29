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У центрі Праги сталася стрілянина: одна людина поранена, підозрюваний зник

Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітниця районної біржі праці на вулиці Белеградська в Празі отримала поранення в результаті стрілянини, яку відкрив невідомий. Підозрюваний зник, його розшукує поліція.

Про це повідомило видання Novinky.cz.

За його даними важке поранення отримала 50-річна співробітниця районної біржі праці, в яку стріляв чоловік. Жінці надали першу медичну допомогу, а потім госпіталізували.

Як зазначили в поліції Праги, той, хто стріляв з місця злочину втік. За інформацією правоохоронців, зловмиснику близько 60 років, у нього була чорна сумка, на голові - бейсболка.

Він підозрюється у скоєнні інших злочинів. Зокрема, чоловіка розшукують за інцидент з нанесенням опіків кислотою в середній Чехії. Поліція розповсюдила фото підозрюваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про стрілянину в Миколаєві під час масової бійки. Поранено двох чоловіків. В події підозрюють чотирьох осіб.

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ЧехияСтрільба