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У центрі Оттави невідомий відкрив стрілянину

Фото: поліція на місці стрілянини в Канаді (ottawa.ctvnews.ca)
Автор: Артур Родивилов

В результаті стрілянини в центрі Оттави в п'ятницю постраждали не менше п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV.

Невідомий відкрив стрілянину після закриття барів і ресторанів в районі ринку, який розташований недалеко від комплексу будівель національного парламенту.

Прибулі на місце події правоохоронці виявили трьох осіб з вогнепальними пораненнями, вони були госпіталізовані. Пізніше ще дві людини звернулися за допомогою в лікарню.

Поліція з'ясовує, хто стріляв і чи є ще постраждалі. Інших подробиць не наводиться.

Нагадаємо, в липні в канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомним.

До цього великий інцидент з масовою стріляниною в Канаді стався в 2022 році. Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію Канади.

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