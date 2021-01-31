ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Москви під час протестів чоловік підпалив себе, його врятували

Автор: Роман Тверденко

У центрі Москви чоловік здійснив самопідпал під час акцій протесту в підтримку політика Олексія Навального. Його вдалося врятувати.

Популярні новини

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Інцидент стався біля метро "Тверська" в центрі російської столиці. Його вдалося врятувати, першими в ситуацію втрутилися перехожі. Зараз він госпіталізований в НДІ імені. Скліфосовського з опіками 60% тіла.

Джерела росСМИ стверджують, що чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. У нього нібито "були проблеми, пов'язані з розподілом майна та боргами", а сам підпал не пов'язаний з акціями протесту в Москві.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішніх протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали більше 2 тисяч осіб. При цьому, за офіційними даними силовиків, на вулиці всього вийшли близько 2 тисяч росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на акції протесту в Москві затримали Юлію Навальну.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяМосква