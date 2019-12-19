У центрі Москви невідомий влаштував стрілянину з автомата, є жертви

У центрі Москви (Російська Федерація) невідомий влаштував стрілянину біля будівлі Федеральної служби безпеки, за попередніми даними, є загиблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався в районі Луб'янки на площі Воровського. Невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова, за даними деяких ЗМІ, в результаті загинули троє співробітників Федеральної служби охорони. На даний момент відомості про загиблих і постраждалих істотно різняться.

Також повідомляється, що в Москві введено план Сирена. Імовірно, стрілянину відкрили в приймальні офісу Федеральної служби безпеки, після чого нападник вибіг на вулицю. Не виключається, що нападників могло бути троє.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом між комунальниками та будівельниками виник конфлікт, який закінчився бійкою і стріляниною. В результаті інциденту поранення різної тяжкості отримали чотири особи.

До цього в Яготині Київської області невідомий відкрив вогонь по екіпажу патрульної поліції.

