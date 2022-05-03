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У центрі Москви чоловік коктейлем Молотова підпалив машину ОМОНу

Автомобілі ОМОНу (Фото: zona.media)
Автор: Константин Широкун

У центрі Москви на площі Революції силовики затримали чоловіка, який кинув коктейль Молотова в автомобіль ОМОНу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазону".

В результаті підпалу в автобуса обгоріла передня ліва частина. Співробітники поліції своїми силами усунули загоряння. Незабаром чоловіка, що кидав коктейль, двоє силовиків поклали на газон і, надівши наручники, затримали. Очевидець події уточнив, що автомобіль ОМОНу горів пару хвилин.

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