У центрі Львова водій збив поліцейського і намагався втекти з місця ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тепер йому загрожує до 2 років ув'язнення

У центрі Львова, на проспекті Свободи, водій збив поліцейського, який вимагав переставити неправильно припаркований автомобіль, і намагався втекти з місця аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, чоловік порушив правила дорожнього руху і припаркував свій BMW в недозволеному місці. Патруль поліції це помітив. Один з поліцейських попросив припаркувати авто в іншому місці, на що водій відреагував агресивно, з погрозами й нецензурною лексикою.

"Після того, як водій відмовився виконати законну вимогу поліцейських і переставити свій автомобіль, було прийнято рішення про евакуацію транспортного засобу. Тоді зловмисник, рухаючись заднім ходом, зник з місця події, зробивши при цьому наїзд на одного з патрульних поліцейських і пошкодивши патрульний автомобіль Toyota Prius. Надалі поліцейський з тілесними ушкодженнями був доставлений в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Силовики наздогнали втікача та затримали його. Автомобіль вилучили та доставили на штрафмайданчик.

"За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до двох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще шестеро були госпіталізовані.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня у Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще двоє постраждали.