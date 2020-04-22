У центрі Львова застрелили валютника

У Львові невідомі в під'їзді житлового будинку застрелили валютника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що інцидент стався в під'їзді будинку на вулиці Академіка Павлова. Поліція встановила, що кілька чоловіків у балаклаві скоїли збройний напад на двох львів'ян.

"Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один з потерпілих, 49-річний львів'янин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, "Форд" світлосірого кольору", - йдеться в повідомленні.

У місті та на території області проводяться поліцейські операції. За даними місцевих ЗМІ, невідомі застрелили нелегального валютника. Поки невідомо, чи пограбували його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Броварському районі Київської області чоловік відкрив стрілянину по компанії, яка відпочивала поруч з озером. В результаті стрілянини кілька людей постраждало, їх госпіталізували з рваними ранами ніг.

До цього в Чернівцях чоловік влаштував стрілянину на вулиці.