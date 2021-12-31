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У центрі Києві сталася ДТП: рух трамваїв заблоковано

Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 31 грудня, у Києві сталася масштабна ДТП. Внаслідок цього тимчасово заблоковано рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний" у Telegram.

На вулиці Глибочицькій зіткнулися декілька автомобілів. В результаті одна машина влетіла у дерево.

Через аварію рух трамваїв тимчасово заблоковано.

Інформація про потерпілих перевіряється. Подробиць ДТП наразі немає.

Нагадаємо, 30 грудня вранці на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю вантажівки та евакуатора. Внаслідок аварії є постраждалі, рух лівими смугами перекрито в обох напрямках.

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