У центрі Києва утворився затор через ДТП

У понеділок, 20 січня, в центрі Києва утворилася пробка з автомобілів через аварію в районі метро "Кловська". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, аварія навпроти станції метро "Кловська" сталася за участю двох автомобілів. Поліція вже прибула на місце події, інформація про постраждалих встановлюється.

Також зазначається, що створюється пробка в напрямку Кловського узвозу та Бессарабської площі.

Фото: пробка в районі, де сталося ДТП (Google maps)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області в ДТП постраждали троє дітей і шестеро дорослих. Попередньо встановлено, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі "Кіа-Rіо", здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула людина і ще четверо постраждали.

Раніше повідомлялося, що в середу вранці, 15 січня, в Києві відбулося дорожно-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.