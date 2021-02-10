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У центрі Києві знайшли зброю та гранати. Поліція "запросила" у відділок понад 100 осіб

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 22:10
У центрі Києві знайшли зброю та гранати. Поліція "запросила" у відділок понад 100 осіб Фото: на місці події (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Печерському районі Києва в одній з будівель знайшли зброю та гранати. Правоохоронці забрали у відділок поліції понад 100 людей для проведення процесуальних дій.

Про це повідомляє Нацполіція.

Сьогодні поліція отримала повідомлення про зібрання двох груп осіб біля приміщення на Тверському тупику. Прибувши на місце події, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, зокрема, обшукали приміщення.

"У результаті обшуку в приміщенні правоохоронці вилучили декілька одиниць зброї та гранати, які направлено на дослідження. Буде встановлюватися їх походження та мета зберігання. Окрім того, до територіального управління поліції запрошено понад сто осіб, із якими проводять процесуальні дії", - заявили в Нацполіції.

Поліція почала розслідування в рамках кримінальної справи за фактами готування до кримінального правопорушення та хуліганства. Зараз вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації події.

Нагадаємо, наприкінці січня біля Верховної ради затримали чоловіка зі зброєю. У затриманого знайшли схожий на пістолет предмет.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила кримінальну справу щодо затриманого біля парламенту чоловіка.

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