ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У центрі Києва в житловому будинку сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    03.04.2019 - 11:26
У центрі Києва в житловому будинку сталася стрілянина
Фото: стрілянина у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті стрілянини загинула одна людина

У Києві в одній із квартир на Печерську сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

В поліцію звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що в сусідній квартирі на вулиці Круглоуніверситетській чутні постріли. Встановлено, що інцидент між чоловіками виник через рішення спірного житлового питання.

"Попередньо встановлено, що сестра одного із учасників конфлікту продала частину квартиру іншій особі. Троє чоловіків, нібито на правах нових власників, прийшли до оселі та намагалися туди потрапити. Чоловік, який перебував у помешканні, спробував їм завадити та вистрілив із рушниці. У результаті один із візитерів отримав вогнепальне поранення у живіт, його доставили в лікарню, де він невдовзі помер", - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який влаштував стрілянину. З місця події криміналісти вилучили мисливську рушницю.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.

У Києві опалювальний сезон завершується 6 квітня У Києві утворилися затори
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України КиївКиївСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся