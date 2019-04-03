У центрі Києва в житловому будинку сталася стрілянина

Фото: стрілянина у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті стрілянини загинула одна людина

У Києві в одній із квартир на Печерську сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

В поліцію звернулася місцева жителька, яка повідомила про те, що в сусідній квартирі на вулиці Круглоуніверситетській чутні постріли. Встановлено, що інцидент між чоловіками виник через рішення спірного житлового питання.

"Попередньо встановлено, що сестра одного із учасників конфлікту продала частину квартиру іншій особі. Троє чоловіків, нібито на правах нових власників, прийшли до оселі та намагалися туди потрапити. Чоловік, який перебував у помешканні, спробував їм завадити та вистрілив із рушниці. У результаті один із візитерів отримав вогнепальне поранення у живіт, його доставили в лікарню, де він невдовзі помер", - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який влаштував стрілянину. З місця події криміналісти вилучили мисливську рушницю.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Печерському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.