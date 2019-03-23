У Києві власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП

У центрі Києва після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) сталася стрілянина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вчора ввечері при виїзді з Паркової дороги на вулицю Грушевського зіткнулись "Мазератті", "Тойота" та "КІА". Після цього між водіями почався конфлікт, в ході якого водій "Мазератті" вихопив зброю і почав стріляти по іншій машині, після чого зник з місця події.

Водій обстріляного авто не постраждав. Поліція на місці інциденту вилучила стріляні гільзи, які направлять на експертизу. Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці.

Фото: місце стрілянини у Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ковелі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту. За даними поліції, стрілянину з пневматичної зброї влаштували семеро чоловіків.

До цього у Львівській області застрелили прикордонника з зброї його товариша по службі. За підозрою у вбивстві заарештували солдата строкової служби.