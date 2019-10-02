У центрі Києва сталося ДТП за участю мотоцикліста

У середу, 2 жовтня, у столиці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з участимем мотоцикліста і водителся автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як зазначається, в результаті зіткнення мотоцикліст опинився на капоті автомобіля.

"Біля станції метро Театральна сталася аварія за участю легкового Hyundai і мотоцикліста. В результаті ДТП водій мотоцикла опинився на капоті автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що мотоцикліст отримав травми і не зміг обійтися без допомоги медиків.

Нагадаємо, в Полтавській області автомобіль збив на смерть патрульну поліцейську Марину Фетч при виконанні службових обов'язків. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що у Львові зіткнулися автомобіль Skoda Octavia і службовий мікроавтобус Ford Transit підрозділи поліції Львівської області. В результаті ДТП постраждали двоє співробітників поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській області зіткнулися два автомобіля. В результаті зіткнення автомобілів пасажирка ВАЗ загинула на місці події, також постраждали діти.