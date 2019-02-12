У центрі Києва сталася стрілянина

Чоловік стріляв з мисливської рушниці

В Киеве на бульваре Леси Украинки мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, полицейские устанавливают обстоятельства и причины инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, в полицию обратилась прохожая и сообщила, что на бульваре Леси Украинки она слышала выстрелы. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа управления полиции.

Правоохранители провели осмотр, изъяли две стреляные гильзы, опросили очевидцев и свидетелей инцидента. В результате инцидента никто не пострадал.

Со слов свидетелей, мужчина решил похвастаться перед товарищами своим ружьем и произвел два выстрела в воздух. От каких-либо объяснений он отказался. Правоохранители изъяли у нарушителя ружье и разрешение на оружие.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: изъятое оружие и место события (kyiv.npu.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в Киеве суд арестовал Артура Дегтярева, который в Деснянском районе на прошлой неделе выстрелил в пятилетнего ребенка.

Напомним, в Николаеве суд 1 февраля арестовал на 60 суток без права внесения залога местного жителя, который расстрелял супружескую пару возле здания Ленинского суда 30 января.