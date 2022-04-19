У центрі Києва виявили розтяжку з гранатою: жителів столиці закликали до пильності

Відзначається, що інцидент стався кілька днів тому. Чоловік виявив розтяжку з предметом, схожим на гранату, серед складених на асфальті сухих гілок. Після цього він зателефонував до поліції.

На місце негайно приїхали патрульні, оточили небезпечну знахідку і викликали саперів.

У поліції закликали громадян бути уважними і не чіпати невідомі предмети, а в разі їх виявлення - дзвонити за номерами 101 або 102.

Фото: розтяжка з гранатою серед сухих гілок у центрі Києва (t.me/kyivpatrol)