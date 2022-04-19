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У центрі Києва виявили розтяжку з гранатою: жителів столиці закликали до пильності

Фото: розтяжка з гранатою серед сухих гілок у центрі Києва (t.me/kyivpatrol)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Печерському районі Києва чоловік, гуляючи по вулиці Госпітальній, виявив розтяжку з гранатою. Місце оточили правоохоронці та викликали рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Відзначається, що інцидент стався кілька днів тому. Чоловік виявив розтяжку з предметом, схожим на гранату, серед складених на асфальті сухих гілок. Після цього він зателефонував до поліції.

На місце негайно приїхали патрульні, оточили небезпечну знахідку і викликали саперів.

У поліції закликали громадян бути уважними і не чіпати невідомі предмети, а в разі їх виявлення - дзвонити за номерами 101 або 102.

Фото: розтяжка з гранатою серед сухих гілок у центрі Києва (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, у звільненому Тростянці Сумської області на російських мінах і розтяжках підірвалися п'ятеро дітей.

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