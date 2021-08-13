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У центрі Києва напали на нардепа Беленюка

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Києва, П'ятниця 13 серпня 2021 16:51
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка Фото: народний депутат Жан Беленюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка напали в центрі Києва. Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Беленюка в Facebook.

"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав він.

Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати...

Posted by Zhan Beleniuk on Friday, August 13, 2021

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Жан Беленюк
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