У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
Фото: народний депутат Жан Беленюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
На народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка напали в центрі Києва. Група молодих людей намагалася спровокувати конфлікт, проте до бійки не дійшло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Беленюка в Facebook.
"Кілька хвилин тому, невідомі мені молоді люди, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Вигукуючи образливі речі. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тому зі мною все нормально", - написав він.
Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати...Posted by Zhan Beleniuk on Friday, August 13, 2021