У центрі Києва чоловік почав стрілянину через прохання надіти маску

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета в Печерському районі столиці. Інцидент стався після того, як чоловіка в аптеці попросили надіти захисну маску.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Басейній. Нетверезий чоловік зайшов в аптеку без маски, після чого працівники і відвідувачі закладу зробили йому зауваження. Однак чоловік відмовився надягати маску і залишити приміщення і почав нецензурно висловлюватися.

"В результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім, чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт. В результаті події ніхто не постраждав", - повідомили в поліції.

Прибулі на місце працівники поліції затримали 44-річного чоловіка та вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет і патрони до нього для направлення на експертизу.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також за порушення правил карантину на чоловіка складено адміністративний протокол.

Нагадаємо, на початку листопада на столичній станції метро "Славутич" чоловік напав на поліцейського через прохання надіти маску.

Також РБК-Україна писало, що в Києві правоохоронці склали майже 6 тисяч адміністративних протоколів через порушення карантину.