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У центрі Херсона сталася ДТП за участі маршрутки: є постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 лютого на вул. Театральній в м. Херсон сталося зіткнення маршрутки та легкового авто. Внаслідок аварії госпіталізували трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Встановлено, що 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись по вул. Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вул. Театральна, не надав переваги в русі автобусу, який рухався головною дорогою, що спричинило зіткнення.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди карети "швидкої" доставили в лікарню трьох учасників ДТП - водія автомобіля та двох пасажирів автобусу.

Наразі встановлюється ступінь отриманих потерпілими тілесних ушкоджень.

На місці автопригоди працюють правоохоронці.

Фото: у центрі Херсона сталася ДТП за участі маршрутки (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, під Дніпром легковик влетів у вантажівку, є жертва та постраждалі.

Додамо, у Миколаївській області сталася смертельна ДТП. Серед загиблих є дитина.

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ДТПХерсон