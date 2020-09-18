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У центрі Харкова чоловік підірвав себе гранатою

Автор: РБК-Україна

У центральній частині Харкова на вулиці Алчевських чоловік підірвав себе гранатою. Від отриманих поранень він помер.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що близько 15:30 до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв підозрілий предмет і пішов у гараж. За її словами, він перебував у депресивному стані.

"Коли жінка через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення, закрився в ньому і заявив, що покінчить життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

Коли поліція прибула, виявила в автомобілі на задньому сидінні тіло чоловіка із травмами, несумісними з життям. На місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті вибуху гранати загинув водій-механік 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

До цього на Донбасі двоє військових отримали поранення через вибух гранати.

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