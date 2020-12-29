ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У центрі Дніпра зіткнулися два авто, одне з них влетіло у магазин

Автор: Андрій Козловський

Вчора ввечері у центрі Дніпра сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), за участі автівок Mazda і Toyota. У результаті зіткнення другий автомобіль влетів у магазин.

Популярні новини

Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляється, автомобіль Mazda рухався по Половицькій в сторону Набережної, а Toyota їхала по проспекту Яворницького в напрямку вокзалу. Від удару Mazda розвернуло на 180 градусів, а Toyota влетіла в магазин. При цьому автомобіль розбив двері кондитерської.

За попередніми даними, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Рух певний час був обмежений.

Фото: ДТП у Дніпрі (gorod.dp.ua)

Нагадаємо, у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок з подальшим перекиданням однієї з них. У результаті аварії загинув водій однієї із вантажівок.

Також РБК-Україна писало, що у в Харкові сталася ДТП, після якого автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту постраждала одна людина.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП