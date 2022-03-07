Центр волонтерів та координації розпочав роботу на базі Київської обласної військової адміністрації

Об’єднати тих небайдужих українців, зокрема, мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим - такою є мета Центру волонтерів та координації. Він розпочав роботу на базі Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КОВА у Telegram -каналі.

"11 днів героїчної боротьби проти російських окупантів показали - наша сила у людях, умінні об’єднатися та дати ворогові потужної відсічі. Ми віримо в нашу армію і одночасно маємо посилювати наші тили. Ми здатні допомогти собі у тій гуманітарній кризі, що шириться регіоном", - зазначив голова адміністрації Олександр Кулеба.

Він закликав долучатися до центру волонтерів та координації, використовуючи такі контакти: +380442861469, Тelegram та Facebook.

"Кожен з вас може бути корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу чи проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря або юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою", - йдеться у повідомленні голови КОВА.