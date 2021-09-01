RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Центр вакцинації відкрили у приміщенні Закарпатської облради

Автор: Инна Собора

У будівлі Закарпатської обласної ради облаштували центр вакцинації від коронавірусу. Там зможуть вакцинуватися всі охочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської облради Олексія Петрова.

"Погодив облаштування Центру вакцинації в адмінбудинку облради. Віднині вчителі, лікарі і всі охочі закарпатці можуть отримати відповідну вакцину проти COVID-19 в атріумі будівлі Закарпатської обласної ради", - написав він у Facebook.

Рішення було прийняте, щоб розвантажити навчальні, освітні й культурні установи, де розташовувалися такі центри задля старту нормального освітнього процесу, не наражаючи на небезпеку дітей та вчителів.

Раніше повідомлялося, що в Києві відкрили онлайн-запис на прищеплення від коронавируса в "Епіцентрі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьВакцинація