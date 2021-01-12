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Немає мети знайти вину Китаю: місія ВООЗ почне вивчати походження COVID в Ухані

Автор: Игорь Литвиненко

Місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 14 січня, почне вивчення походження коронавірусу в китайському місті Ухань. У цьому місті вперше зафіксували великий спалах COVID-19 в кінці 2019 року.

Про це повідомляє The Guardian.

У ВООЗ вважають, що коронавірус міг виникнути і в інших регіонах Китаю, а також за межами країни.

"Мова йде не про те, щоб визнати Китай винним або сказати:" все почалося тут, плюс-мінус три метри ". Мова йде про зниження ризику. Наша робота не політична", - заявив учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц.

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Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не надто багато.

"Ми знаємо найближчі родинні віруси у видів кажанів. Але нам все ще потрібно знайти початкового носія, з'ясувати, чи були" посередники ", і чи були серед цих" посередників "люди", - зазначив Лендертц.

До складу місії ВООЗ входять експерти з Росії, США, В'єтнаму, Великобританії, Судану, Катару, Нідерландів, Австралії, Данії, Німеччини, Кенії і Японії.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що експерти ВООЗ повинні прибути в Китай для вивчення виникнення коронавірусу. До цього влада Китаю відмовлялися в наданні повної інформації.

Вчора стало відомо, що Китай схвалив прибуття експертів ВООЗ для вивчення походження COVID-19.

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