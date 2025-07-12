"Это уже не просто грусть": психиатр объяснил тревожные симптомы настоящей депрессии

Вы тоже иногда говорите "я в депрессии", когда просто грустно или что-то не удалось? Эта фраза стала настолько привычной в быту, что мы рискуем потерять понимание истинной сути депрессии - как опасной болезни, требующей лечения.

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в интервью для РБК-Украина рассказал, чем отличается клиническая депрессия от временного плохого настроения и какие симптомы нельзя игнорировать.

Когда плохое настроение - это еще не депрессия

Путаница между грустью и настоящим психическим расстройством случается очень часто. Люди называют депрессией обычный спад эмоционального фона - и это опасная ошибка.

"В самом деле, люди часто злоупотребляют термином "депрессия" и по любому поводу говорят: "Я в депрессии", - говорит эксперт.

Однако депрессия - это не короткий период грусти, а состояние, требующее помощи специалистов.

"Нужно различать естественную психологическую реакцию на негативное событие, например неприятности на работе и, как следствие, плохое настроение, и болезненное состояние, которое нуждается в специализированной помощи", - подчеркивает доктор.

Плохое настроение - это нормальная реакция на обстоятельства, и обычно оно проходит после позитивных изменений или со временем.

"В первом случае речь идет не о депрессии, а о временной ситуации, когда человек испытывает негативные эмоции, ведь пока нет оснований для положительных", - уточняет специалист.

Зато в случае депрессии изменения не наступают - даже когда причины уже исчезли.

"А депрессия - это угнетенное состояние в течение длительного периода, по меньшей мере недели", - отмечает психиатр.

"Часто это состояние наступает без причины. Или же даже если причина и была, она уже в прошлом, а подавленное настроение осталось", - добавляет эксперт.

Тревожные симптомы депрессии

Депрессия - это не только об эмоциях, но и о глубоких изменениях во всем организме. Она влияет на физическое состояние, психику, работоспособность и интерес к жизни.

"У человека при этом наблюдается компонент тревожности", - замечает специалист.

К основным признакам депрессии относятся:

Нарушение сна - бессонница, частые пробуждения или наоборот, чрезмерная сонливость

- бессонница, частые пробуждения или наоборот, чрезмерная сонливость Изменения аппетита - отсутствие желания есть или неконтролируемое переедание

- отсутствие желания есть или неконтролируемое переедание Обессиливание - хроническая усталость, даже после отдыха

- хроническая усталость, даже после отдыха Снижение концентрации и мотивации - сложно работать, думать, действовать

"То есть человек без соматического заболевания чувствует себя очень подавленным в физическом, психологическом, эмоциональном смысле", - объясняет доктор.

Кроме того, появляются телесные симптомы, которые не имеют физиологического объяснения.

"На фоне этого появляются и головные боли, и различные мигрирующие боли", - отмечает эксперт.

Когда жизнь теряет цвета

Одно из самых точных описаний состояния депрессии - это потеря радости, смысла, эмоций. Люди буквально перестают "видеть цвета" жизни.

"Жизнь теряет цвета. Когда-то была эра черно-белого телевидения. Больные очень ярко на том этапе описывали, что их состояние можно сравнить с ситуацией, когда смотрел 'цветную' телепередачу, и вдруг она стала черно-белой", - делится опытом психиатр.

Человек больше не получает удовольствия даже от того, что раньше радовало: хобби, друзья, любимая еда или занятия становятся безразличными.

"Жизнь уже не то что не радует - человек теряет к ней всякий интерес и фактически угасает", - заключает доктор.

Что делать?

Состояние, когда эмоции угасают, а желание действовать пропадает - это не прихоть, а сигнал к действию. И лучшее, что можно сделать - это обратиться к специалисту.

Депрессия - это не слабость. Это заболевание, которое поддается лечению. Своевременная помощь - шанс вернуть цвета в собственную жизнь.