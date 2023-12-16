Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в Украине будет больше систем ПВО, защищающих украинцев от российских атак.

"Будет больше систем, больше защиты неба", - подчеркнул он.

ПВО от партнеров

Недавно мы сообщали, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS в размере 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

Некоторые системы отправляют из собственных складов страны, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, другие закажут у производителей.

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