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Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину

Украина, Суббота 16 декабря 2023 19:43
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Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина обсуждает усиление противовоздушной обороны всегда. Это происходит почти на каждой встрече с мировыми лидерами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО - об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема - тема ПВО", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в Украине будет больше систем ПВО, защищающих украинцев от российских атак.

"Будет больше систем, больше защиты неба", - подчеркнул он.

ПВО от партнеров

Недавно мы сообщали, что Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS в размере 335 миллионов норвежских крон (30 млн долларов).

Некоторые системы отправляют из собственных складов страны, чтобы обеспечить скорую доставку в Украину, другие закажут у производителей.

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Владимир Зеленский ПВО Война России против Украины
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