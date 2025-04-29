"Это варварство". МИД требует реакции мира на убийство Рощиной в плену
Убийство украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену нуждается в реакции мира. Это проявления варварства со стороны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X.
Тихий прокомментировал расследование убийства Рощиной, которое провела организация Forbidden Stories.
"Мы призываем международное сообщество отреагировать на результаты этого расследования, которые раскрывают системные военные преступления, нарушения прав человека, похищения, пытки и убийства на временно оккупированных Россией территориях Украины", - подчеркнул он.
Он обратился с просьбой о реакции конкретно к Совету ООН по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совету Европы и ряду правозащитных организаций.
По словам спикера МИД, храбрость Рощиной и ее преданность журналистике, искренняя забота о человеческой жизни были исключительными.
"Эта совместная журналистская работа (речь о расследовании - ред.) подчеркивает ее героизм и варварство ее убийства русскими, а также расширяет ее усилия по раскрытию ужасной судьбы тысяч гражданских заложников, удерживаемых Россией", - добавил он.
Тихий подчеркнул, что проблема гражданских в плену у России требует повышенного внимания и немедленного, решительного ответа.
"Потому что то, что мы видим сейчас, скорее всего, является крупнейшей государственной операцией по похищению гражданских лиц за последнее время. Это должно быть осуждено и наказано. Российские преступники, ответственные за эти ужасные злодеяния, должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.
Убийство Рощиной
Напомним, 24 апреля стало известно, что в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной. Она была убита в российском плену. Точную причину ее смерти установить пока не удалось.
При этом сегодня "Украинская правда" и Forbidden Stories обнародовали расследование гибели журналистки. Известно, что тело вернули без некоторых внутренних органов.
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