"Это варварство". МИД требует реакции мира на убийство Рощиной в плену

Убийство украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену нуждается в реакции мира. Это проявления варварства со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X .

Тихий прокомментировал расследование убийства Рощиной, которое провела организация Forbidden Stories.

"Мы призываем международное сообщество отреагировать на результаты этого расследования, которые раскрывают системные военные преступления, нарушения прав человека, похищения, пытки и убийства на временно оккупированных Россией территориях Украины", - подчеркнул он.

Он обратился с просьбой о реакции конкретно к Совету ООН по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совету Европы и ряду правозащитных организаций.

По словам спикера МИД, храбрость Рощиной и ее преданность журналистике, искренняя забота о человеческой жизни были исключительными.

"Эта совместная журналистская работа (речь о расследовании - ред.) подчеркивает ее героизм и варварство ее убийства русскими, а также расширяет ее усилия по раскрытию ужасной судьбы тысяч гражданских заложников, удерживаемых Россией", - добавил он.

Тихий подчеркнул, что проблема гражданских в плену у России требует повышенного внимания и немедленного, решительного ответа.

"Потому что то, что мы видим сейчас, скорее всего, является крупнейшей государственной операцией по похищению гражданских лиц за последнее время. Это должно быть осуждено и наказано. Российские преступники, ответственные за эти ужасные злодеяния, должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.