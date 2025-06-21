Это не симптомы болезни: как понять, что вам срочно нужен отдых

Спазмы, бессонница, постоянная тревога - это не болезнь, а сигналы, что вам срочно нужен отдых.

Семейный психолог Анна Богомолец объяснила в комментарии РБК-Украина, как распознать эмоциональное истощение и почему отдых - это не слабость, а форма ответственности перед собой.

Тело сигнализирует первым

Напряжение в мышцах, проблемы со сном, нарушения пищеварения, одышка или повышенная утомляемость - это не всегда следствие физических перегрузок.

Часто это - сигналы, которые посылает нервная система в ответ на хронический стресс

"Понятие психосоматики не является мифом или домыслом. Это направление, которое изучает влияние психоэмоционального состояния на физическое здоровье... Если мы говорим о психосоматике простым языком: тело реагирует на то, что мы не успеваем или не позволяем себе прожить эмоционально. Это не "выдумки", а нейробиологическая реальность", - говорит эксперт.

В условиях постоянной тревожности и высокой ответственности многие люди продолжают действовать "на воле", игнорируя внутреннее состояние. Но такая стратегия, отмечает психолог, - временная.

"Впоследствии истощение начинает влиять на работоспособность, эмоциональную стабильность и даже принятие решений", - добавляет она.

Истощение - не лень и не слабость

В состоянии затяжного стресса, которым для нас стали последние три года, мы все функционируем на предельных уровнях адаптации. И многие симптомы, которые мы списываем на усталость или недосып, на самом деле являются криками внутренней системы безопасности: "Остановись. Подыши. Восстановись".

"Нет смысла сравнивать боль. У каждого она своя. Кто-то держит семью, кто-то - волонтерский центр, кто-то - себя. Но общее у нас то, что мы часто загоняем собственные чувства в тишину. Потому что "не ко времени", потому что "другим хуже", потому что "надо держаться", - говорит Богомолец.

"Но тело не понимает условного способа. Оно не знает, что ты сильный, нужный, ответственный. Оно знает только, что прямо сейчас напряжение стало чрезмерным, а поддержки - недостаточно. И начинает говорить: болью, спазмами, истощением, паникой, бессонницей", - добавляет она.

Тело - не просто "носитель" сознания, а полноценный участник всего нашего опыта. Игнорируя его сигналы, говорит психолог, мы теряем контакт с собственными ресурсами. Зато внимательное отношение к себе помогает сохранять стабильность, адаптивность и даже эффективность в сложных обстоятельствах.

"Это не об отказе от обязанностей, а о формировании нового навыка - быть в контакте с собой. В долгосрочной перспективе именно этот навык является основой устойчивости и внутреннего равновесия", - отмечает Анна.

Слушать себя - это не слабость, а мужество

"В обществе, где ценной стала выносливость, мы рискуем потерять самих себя. Но на самом деле забота о себе - это не эгоизм, а форма ответственности. Ведь только тот, кто не потерял контакт с собственными чувствами, может сохранить целостность, устоять - и быть опорой", - говорит специалист.

Это может начинаться с простых вещей:

Регулярные паузы . Даже короткая осознанная остановка в течение дня помогает снизить уровень напряжения

Сканирование тела . Несколько минут, чтобы обратить внимание: "Где чувствуется напряжение?", "Полноценно ли я дышу?"

Работа с дыханием . Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему и помогает стабилизировать состояние

Вопросы к себе : "Что я сейчас действительно чувствую?", "В чем нуждаюсь?", "Что могу сделать, чтобы поддержать себя?"

Умеренная физическая нагрузка. Движение помогает высвобождать накопленную энергию и улучшает общее самочувствие.

"Не ставить себя "на потом" и не игнорировать тело, которое ежедневно держит твою боль - это и есть настоящая забота. Научиться слушать себя - не о слабости. Это о внутренней гигиене, которая помогает сохранить устойчивость, человечность и контакт с собой даже тогда, когда все вокруг требует выдержки. Потому что быть в контакте с собой - это уже форма силы. И, возможно, мы не можем изменить все вокруг, но мы точно можем изменить способ, которым относимся к себе", - резюмирует Богомолец.