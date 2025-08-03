Это не симптом болезни. Как понять, что у вас эмоциональное истощение и срочно надо отдохнуть

Во времена тревожности и нестабильности мы часто игнорируем собственные эмоции, сосредотачиваясь на действиях и попытке удержать все под контролем. Но тело не игнорирует. Оно часто первым сигнализирует о внутреннем истощении, напряжении или эмоциях, которые мы не позволяем себе прожить.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"В нашей культуре мы привыкли действовать и терпеть, а не слышать себя. Но тело не молчит. Оно первым реагирует на стресс, напряжение, подавленные эмоции. Оно не спрашивает, удобно или "вовремя". Оно просто говорит: "остановись", - объясняет психолог.
По словам Анны Богомолец, понятие психосоматики - это не домыслы.
"Это направление, которое изучает, как нервная система реагирует на психологическую нагрузку. И когда мы игнорируем чувства, тело начинает сигналить - болью, спазмами, бессонницей, паническими состояниями", - говорит она
"Мы научились держаться. Потому что "другим хуже", потому что "надо быть сильными". Но тело не знает этих условных форм. Оно не знает, что ты ответственный и выносливый. Оно знает только, что ресурсы исчерпаны", - отмечает психолог.
Это накопление нераспознанного стресса и является причиной того, почему мы теряем энергию, сосредоточенность, равновесие.
Анна отмечает: внимательность к себе - это не о слабости, а об ответственности.
"Быть в контакте с собой - это и есть форма силы. Это новый навык, который учит не убегать от себя, а заботиться о себе. Потому что только тот, кто не потерял контакт с собственными чувствами, может оставаться целостным даже в хаосе", - подчеркивает специалист.
Психолог советует начинать с малого:
"Тело - не просто носитель разума. Это равноправный участник нашей жизни. И когда мы прислушиваемся к нему, мы не только сохраняем энергию, мы сохраняем себя", - заключает Анна Богомолец.
Слушать себя, обращать внимание на сигналы тела, не ставить себя "на потом" - это не эгоизм, а необходимая форма внутренней гигиены в мире, который постоянно требует выдержки.
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