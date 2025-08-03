Это не симптом болезни. Как понять, что у вас эмоциональное истощение и срочно надо отдохнуть

Что такое психосоматика

"В нашей культуре мы привыкли действовать и терпеть, а не слышать себя. Но тело не молчит. Оно первым реагирует на стресс, напряжение, подавленные эмоции. Оно не спрашивает, удобно или "вовремя". Оно просто говорит: "остановись", - объясняет психолог.

По словам Анны Богомолец, понятие психосоматики - это не домыслы.

"Это направление, которое изучает, как нервная система реагирует на психологическую нагрузку. И когда мы игнорируем чувства, тело начинает сигналить - болью, спазмами, бессонницей, паническими состояниями", - говорит она

Почему мы не замечаем сигналов тела

"Мы научились держаться. Потому что "другим хуже", потому что "надо быть сильными". Но тело не знает этих условных форм. Оно не знает, что ты ответственный и выносливый. Оно знает только, что ресурсы исчерпаны", - отмечает психолог.

Это накопление нераспознанного стресса и является причиной того, почему мы теряем энергию, сосредоточенность, равновесие.

Анна отмечает: внимательность к себе - это не о слабости, а об ответственности.

"Быть в контакте с собой - это и есть форма силы. Это новый навык, который учит не убегать от себя, а заботиться о себе. Потому что только тот, кто не потерял контакт с собственными чувствами, может оставаться целостным даже в хаосе", - подчеркивает специалист.

Как начать слушать себя: 5 простых практик

Психолог советует начинать с малого:

регулярные паузы. Даже несколько минут тишины в течение дня снижают уровень напряжения.

Даже несколько минут тишины в течение дня снижают уровень напряжения. сканирование тела. Обратите внимание: где напряжение? Как вы дышите?

Обратите внимание: где напряжение? Как вы дышите? дыхательные упражнения. Медленное глубокое дыхание стабилизирует нервную систему.

Медленное глубокое дыхание стабилизирует нервную систему. вопросы к себе. Что я сейчас чувствую? В чем нуждаюсь? Что могу дать себе прямо сейчас?

Что я сейчас чувствую? В чем нуждаюсь? Что могу дать себе прямо сейчас? движение. Умеренная физическая нагрузка помогает высвобождать стресс и заземляться.

"Тело - не просто носитель разума. Это равноправный участник нашей жизни. И когда мы прислушиваемся к нему, мы не только сохраняем энергию, мы сохраняем себя", - заключает Анна Богомолец.

Слушать себя, обращать внимание на сигналы тела, не ставить себя "на потом" - это не эгоизм, а необходимая форма внутренней гигиены в мире, который постоянно требует выдержки.