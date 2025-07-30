Это не особенность цикла. Гинеколог назвала опасный симптом, который женщины игнорируют годами

Меноррагия - это очень обильные или длительные менструальные кровотечения. Обильные менструации могут приводить к ограничению активности, а значительная кровопотеря - к анемии. Однако не всегда женщины обращаются за помощью или не осознают, что такие менструации - это не норма и не индивидуальная "особенность цикла".
О симптомах, причинах, осложнениях и лечении меноррагии рассказывает РБК-Украина, ссылаясь на комментарии врача-гинеколога Елены Яценко.
Меноррагия - это не просто "чуть более обильные" менструации.
Это состояние, при котором:
Особенно важно обратиться к врачу, если обильные кровотечения появились внезапно и ранее таких жалоб не было.
Причины меноррагии:
Если меноррагию не лечить, она может привести к:
Врач начинает диагностику с тщательного сбора анамнеза относительно продолжительности и интенсивности менструальных кровотечений, начиная с самого первого цикла. Он может попросить в течение нескольких циклов вести менструальный дневник.
Также необходимы:
Возможно и медикаментозное, и хирургическое лечение.
Врачи назначают:
"Обычно женщины обращаются за помощью только тогда, когда кровопотеря набирает критические обороты или значительно влияет на их жизнь: появляется сильная слабость, кожа становится вялой и бледной, выпадают волосы. В большинстве таких случаев речь уже идет о потере сывороточного железа и, как следствие, - развитии железодефицитной анемии. Обильные менструации не нужно терпеть!" - отмечает Елена Яценко.
Врач отмечает, что первым этапом обычно является медикаментозная терапия. Современная гинекология имеет широкий арсенал средств, благодаря которым можно уменьшить кровотечение, улучшить самочувствие и, при необходимости, обеспечить контрацепцию.
Но выбор метода лечения зависит от причины и от диалога между пациенткой и врачом.
"Я обязательно спрашиваю, чего хочет женщина. Есть ли у нее немедленные репродуктивные планы, приемлемы ли для нее средства, которые я предлагаю? Должны быть учтены все детали: есть ли возможность принимать препарат ежедневно, есть ли у женщины сердечно-сосудистые риски, есть ли доступ к препаратам и помощи в условиях военных действий или пребывания за границей", - рассказывает гинеколог.
Впрочем, не всегда можно обойтись без хирургического вмешательства.
"Именно поэтому так важно не заниматься самолечением и не ждать, пока симптомы станут невыносимыми. Причину обильных менструаций должен установить врач и подобрать индивидуальное лечение", - подчеркивает эксперт.
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При написании материала были использованы источники: сайты WebMD, CDC.