Это не особенность цикла. Гинеколог назвала опасный симптом, который женщины игнорируют годами

Меноррагия - это очень обильные или длительные менструальные кровотечения. Обильные менструации могут приводить к ограничению активности, а значительная кровопотеря - к анемии. Однако не всегда женщины обращаются за помощью или не осознают, что такие менструации - это не норма и не индивидуальная "особенность цикла".

О симптомах, причинах, осложнениях и лечении меноррагии рассказывает РБК-Украина , ссылаясь на комментарии врача-гинеколога Елены Яценко.

Как распознать меноррагию

Меноррагия - это не просто "чуть более обильные" менструации.

Это состояние, при котором:

нужно менять прокладку или тампон чаще, чем раз в 2 часа

приходится вставать ночью, чтобы сменить гигиеническое средство

необходимо использовать два средства гигиены одновременно

менструации длятся более 8 дней

выделяются сгустки крови более 2 см

есть сильная боль и спазмы

возникают усталость, слабость или одышка вследствие значительной кровопотери

Особенно важно обратиться к врачу, если обильные кровотечения появились внезапно и ранее таких жалоб не было.

Почему возникает меноррагия

Причины меноррагии:

гормональные изменения на фоне возрастных перестроек в организме - у молодых девушек в период становления цикла и у женщин в предменопаузальном периоде

ановуляторный цикл, при котором желтого тела нет, а уровень прогестерона минимален - в таком цикле зачатие невозможно

патологические изменения в матке и яичниках - полипы, миомы, аденомиоз, эндометриоз, синдром поликистозных яичников

воспалительные заболевания органов малого таза

онкологические заболевания - рак матки, шейки матки или яичников

прием антикоагулянтов - эти препараты разжижают кровь

заболевания крови (коагулопатии)

длительные физические нагрузки

стрессы

ожирение

Осложнения меноррагии

Если меноррагию не лечить, она может привести к:

анемии

слабости

одышке

ухудшению качества жизни

осложнениям во время беременности

Как диагностируют меноррагию?

Врач начинает диагностику с тщательного сбора анамнеза относительно продолжительности и интенсивности менструальных кровотечений, начиная с самого первого цикла. Он может попросить в течение нескольких циклов вести менструальный дневник.

Также необходимы:

общее гинекологическое обследование

УЗИ органов малого таза

общий анализ крови, анализ крови на уровень ферритина и тиреотропного гормона и коагулограмма

ПАП-тест

ПЦР-диагностика для выявления заболеваний, передающихся половым путем, - по индивидуальным показаниям

гистероскопия для осмотра полости матки

биопсия, если есть подозрение на злокачественные процессы

Лечение меноррагии

Возможно и медикаментозное, и хирургическое лечение.

Врачи назначают:

гормоносодержащие препараты (КОК, левонорсодержащая внутриматочная система, гестагены, агонисты ГнРГ)

нестероидные противовоспалительные препараты, которые уменьшают интенсивность кровотечения и устраняют боль

кровоостанавливающие препараты

"Обычно женщины обращаются за помощью только тогда, когда кровопотеря набирает критические обороты или значительно влияет на их жизнь: появляется сильная слабость, кожа становится вялой и бледной, выпадают волосы. В большинстве таких случаев речь уже идет о потере сывороточного железа и, как следствие, - развитии железодефицитной анемии. Обильные менструации не нужно терпеть!" - отмечает Елена Яценко.

Врач отмечает, что первым этапом обычно является медикаментозная терапия. Современная гинекология имеет широкий арсенал средств, благодаря которым можно уменьшить кровотечение, улучшить самочувствие и, при необходимости, обеспечить контрацепцию.

Но выбор метода лечения зависит от причины и от диалога между пациенткой и врачом.

"Я обязательно спрашиваю, чего хочет женщина. Есть ли у нее немедленные репродуктивные планы, приемлемы ли для нее средства, которые я предлагаю? Должны быть учтены все детали: есть ли возможность принимать препарат ежедневно, есть ли у женщины сердечно-сосудистые риски, есть ли доступ к препаратам и помощи в условиях военных действий или пребывания за границей", - рассказывает гинеколог.

Впрочем, не всегда можно обойтись без хирургического вмешательства.

Если у женщины обнаружены полипы или миома матки, ей выполняют полипэктомию или миомэктомию для их удаления.

или для их удаления. Другим хирургическим вмешательством является абляция (резекция) эндометрия , при которой для контроля менструального кровотечения частично или полностью удаляют слизистую оболочку матки. Правда, у некоторых пациенток после этого менструации вообще прекращаются и могут возникнуть трудности с наступлением беременности в будущем. Поэтому абляцию назначают в основном женщинам, которые уже реализовали репродуктивные планы .

, при которой для контроля менструального кровотечения частично или полностью удаляют слизистую оболочку матки. Правда, у некоторых пациенток после этого менструации вообще прекращаются и могут возникнуть трудности с наступлением беременности в будущем. Поэтому . Если же у женщины диагностированы злокачественные новообразования, выполняют гистерэктомию, во время которой удаляют матку.

"Именно поэтому так важно не заниматься самолечением и не ждать, пока симптомы станут невыносимыми. Причину обильных менструаций должен установить врач и подобрать индивидуальное лечение", - подчеркивает эксперт.