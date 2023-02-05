RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это все фикция. В Офисе президента отреагировали на обещания Путина не убивать Зеленского

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента вызвали удивление заявления ряда бывших лидеров стран, касающихся вторжения России в Украину, как обещания российского диктатора Владимира Путина не убивать украинского лидера Владимира Зеленского или якобы согласия Украины отказался от стремления вступить в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что за российским вторжением в Украину стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание страны-агрессора уничтожить наше государство и убивать украинцев.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин в начале полномасштабной войны якобы пообещал ему не убивать Зеленского.

При этом издание Independent сообщало, что украинский лидер пережил более 12 попыток покушения после 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ПодолякИзраильВойна России против Украины