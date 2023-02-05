Это все фикция. В Офисе президента отреагировали на обещания Путина не убивать Зеленского

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что за российским вторжением в Украину стоит не "расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание страны-агрессора уничтожить наше государство и убивать украинцев.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Путин в начале полномасштабной войны якобы пообещал ему не убивать Зеленского.

При этом издание Independent сообщало, что украинский лидер пережил более 12 попыток покушения после 24 февраля.

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