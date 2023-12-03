ЦАХАЛ заявил об убийстве главаря боевиков ХАМАС, который планировал вторжение в Израиль

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что убила командира батальона ХАМАС. Он спланировал нападение на Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что убила командира батальона ХАМАС, ответственного за несколько смертельных нападений на мирных жителей и солдат, продолжая обстреливать террористические объекты в Секторе Газа и готовиться к наземному наступлению на юге анклава.

Он спланировал и направил террористов 7 октября в Израиль. Там были убиты десятки израильтян и еще десятки похищены. Представитель ЦАХАЛа заявил, что военные убили командира батальона ХАМАСа Шеджайя, в результате авиаудара.

Армия опубликовала видео удара, в результате которого погиб командир.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2023

"Мы сосредоточены на продолжении ликвидации Хамаса и создании условий для возвращения дополнительных заложников", - сказал начальник штаба генерал-лейтенант Халеви в комментариях, предоставленных ЦАХАЛ.

В последние дни ЦАХАЛ подтверждает смерть нескольких заложников, удерживаемых ХАМАСом, благодаря новым разведывательным данным и данным, полученным войсками.

Война в Израиле

7 октября ХАМАС вторгся в Израиль и стал убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Израиль объявил операцию "Железные мечи" и стал обстреливать места террористов в Секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

На прошлой неделе Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о временном прекращении огня на территории Сектора Газа и освобождении заложников. Первую группу заложников ХАМАС отпустил уже 24 ноября.

Детальнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще будет продолжаться война - в материале РБК-Украина.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАСа освободить заложников, среди которых двое детей.