ЦАХАЛ заявил об убийстве главаря боевиков ХАМАС, который планировал вторжение в Израиль

Армия обороны Израиля заявила в субботу, что убила командира батальона ХАМАС, ответственного за несколько смертельных нападений на мирных жителей и солдат, продолжая обстреливать террористические объекты в Секторе Газа и готовиться к наземному наступлению на юге анклава.

Он спланировал и направил террористов 7 октября в Израиль. Там были убиты десятки израильтян и еще десятки похищены. Представитель ЦАХАЛа заявил, что военные убили командира батальона ХАМАСа Шеджайя, в результате авиаудара.

Армия опубликовала видео удара, в результате которого погиб командир.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8