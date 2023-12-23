ЦАХАЛ заявил об убийстве начальника отдела снабжения военного крыла ХАМАСа

По данным военных, Хасан аль-Атраш отвечал за поставки и производство оружия для ХАМАСа, а также за контрабанду оружия из разных стран в Сектор Газа.

Кроме того, аль-Атраш также участвовал в поставках оружия террористам на Западном берегу.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также ракетами обстреливали города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале в Секторе Газа наземной операции "Железные мечи".

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Перемирие длилось до 1 декабря и было сорвано из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком неделю. Тель-Авив предложил освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако, в свою очередь, ХАМАС отклонил предложение Израиля остановить боевые действия на одну неделю для обмена.

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