Трюдо подал в отставку, а россияне расстреляли украинских военных: новости за 6 января

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". На Киевщине в частности работала ПВО.

Аналитики ISW считают, что россияне рассматривают окружение Покровска как одну из ключевых оперативных целей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова на прекращение огня, если партнеры поставят ей оружие для отражения возможных будущих нападений РФ.

Байден предостерег американцев о риске повторения беспорядков, подобных 6 января 2021 года

Президент США призвал американцев вспомнить события в Капитолии 6 января 2021 года. Он отметил необходимость предотвращения повторения таких угроз в будущем. По его словам, эта церемония более двух веков делала Америку "маяком" для свободного мира, утверждала волю избирателей.

"Но после того, что мы все увидели 6 января 2021 года, мы знаем, что больше никогда не сможем воспринимать это как должное", - отметил Джо Байден.

КНДР испытала баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул

По данным южнокорейских военных, Северная Корея 6 января запустила, предположительно, баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 километров на восток, прежде чем упала в море.

Выступая несколько часов спустя на пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск подчеркивает важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, в частности в области обмена данными о ракетах в режиме реального времени и проведения трехсторонних военных учений.

В МАГАТЭ сообщили о взрывах и пулеметных очередях возле ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии проинформировали, что слышали громкие взрывы возле оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как пишет МАГАТЭ, жертв или же пострадавших не было. В том же числе не было никакого влияния на любое оборудование станции. Впрочем, интенсивность военных действий вблизи ЗАЭС возросла.

СБУ разоблачила сеть агентов РФ, которые планировали теракт среди военных в Киевской области

Всего по результатам спецоперации задержаны 4-х агентов РФ. По данным следствия, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания.

Самая большая армия Европы. Зеленский ответил, сколько людей служат в Силах обороны Украины

По словам президента Владимира Зеленского, в Силах обороны Украины сегодня служат 980 тысяч человек. Украинская армия является крупнейшей в Европе.

Он добавил, что сейчас второе место по численности армии в Европе занимает Франция, которая имеет около 200 тысяч военнослужащих.

Rheinmetall поставит Украине еще 180 тысяч снарядов для установок Gepard

Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall дополнительные 180 тысяч 35-мм боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard.

Как сообщается на сайте концерна, новый заказ охватывает боеприпасы HEI-T (фугасно-зажигательные с трассирующим снарядом), его забронировали в декабре 2024 года. Боеприпасы могут быть использованы для борьбы с различными воздушными целями, включая беспилотные летательные аппараты.

Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам

Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодной встречи французских послов призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". Ведь, по его мнению, "только они могут их вести", чтобы решить конфликт, вызванный российским вторжением в 2022 году.

Он также считает, что несмотря на обещания нового президента США Дональда Трампа, в нынешних условиях "быстрого и легкого решения в Украине не будет".

Трюдо анонсировал отставку с должности премьер-министра Канады

"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса", - заявил Джастин Трюдо.

Конгресс подтвердил победу Трампа на выборах президента США: что дальше

Согласно федеральному закону, сертификация результатов президентских выборов проводится на заседании Конгресса 6 января. Отметим, в прошлый раз подтверждение победы Джо Байдена сопровождалось массовой акцией сторонников Трампа и вылилось в штурм Капитолия.

В Николаеве мобилизовали забронированного работника одного из предприятий: что говорят в ТЦК

Сотрудника ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО" мобилизовали после того, как ему аннулировали отсрочку.

Но, при этом, он был сотрудником критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В ТЦК этот факт не учли.

В Генштабе подвели итоги пятимесячной операции ВСУ в Курской области

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец

Российские солдаты расстреляли украинских военных. Это произошло в пятницу, 3 января в Донецкой области. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. По предварительным данным, российские оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных. Они завязали им руки и расстреляли в затылок.