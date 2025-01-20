Травил ради квартиры. В Киеве будут судить мужчину за убийство жены

Женщина стала жертвой отравления химическим веществом, которое добавлялось к пище ее мужем. После ее смерти мужчина присвоил автомобиль и средства потерпевшей, пытаясь скрыть преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

История преступления

По данным следствия, 60-летняя киевлянка последний год жизни тяжело болела. Женщина жаловалась на отеки, потерю волос, слабость и отсутствие аппетита.

Несмотря на лечение в больницах, ее состояние значительно ухудшалось каждый раз после возвращения домой. Врачи диагностировали токсический гепатит, но причину внезапной болезни установить не могли.

В течение этого времени женщина проживала вместе с гражданским мужем, с которым была в отношениях более 20 лет. После ее смерти муж пытался избежать вскрытия тела, настаивая, что причина смерти - длительная болезнь. Родные предположили, что к болезни и смерти может быть причастен мужчина.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало токсическое воздействие химического вещества, которое попадало в организм женщины через пищу. Следствие установило, что в течение длительного времени это вещество добавлял в пищу ее гражданский муж.

После смерти женщины мужчина присвоил ее сбережения и автомобиль Suzuki, утверждая, что авто сгорело в Ирпене во время оккупации. Мужчина претендовал на имущество умершей женщины, но включая квартиру, все перешло ее сестре.

Наказание и текущий статус дела

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном убийстве гражданской жены и незаконном завладении ее автомобилем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.