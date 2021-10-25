У Трускавці посеред вулиці чоловік влаштував стрілянину

За інформацією правоохоронців, стрілянину вчинив 43-річний місцевий мешканець.

"24 жовтня близько десятої години вечора надійшло повідомлення про те, що на вулиці Соломії Крушельницької у місті Трускавець невідомий чоловік здійснив кілька пострілів зі зброї", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що поліцейські вилучили у чоловіка пристрій для відстрілу гумових куль, на який він мав дозвіл.

Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 174 (стрільба з пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУ.

Санкція статті передбачає покарання - штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.