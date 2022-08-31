"Трупи заливають бетоном". У ЗСУ розповіли, як росіяни "реконструюють" Драмтеатр у Маріуполі

Російські окупаційні війська намагаються "реконструювати" Драмтеатр у Маріуполі. Тіла загиблих заливають бетоном, а запах намагаються прибрати хлоркою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
"Окупанти в маріупольському Драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки", - йдеться в повідомленні.
За словами місцевих жителів, окупантам не обійтися без хлорки, оскільки трупний запах пробивається навіть через товстий шар бетону.
"Тиждень кукуємо, сидимо склавши лапки, ці тупарі не везуть хлорку. Без хлорки ніяк. Де великі скупчення трупів( в будівлі - ред.), там треба хлорку і тільки потім бетон, якщо просто лити бетон на трупи - сморід якось пробивається навіть через товстий шар бетону", - кажуть місцеві жителі на правах анонімності.
За їх словами, будівельникам наказали не піднімати шум і не витягувати трупи, а "тихо бетонувати".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни терміново проводять "реконструкцію" зруйнованого Драмтеатру. У мерії зазначають, що таким чином окупанти хочуть приховати вбивство близько 600 цивільних.
Як відомо, у березні російські військові скинули бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.
Згодом журналісти Associated Press, які провели власне розслідування, поінформували, що жертвами в результаті бомбардування Драмтеатру стали близько 600 осіб.
При цьому самі російські окупанти продовжують приховувати кількість загиблих у Маріуполі.
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