Трухіна виключили з партії "Слуга народу". За ДТП за його участю візьметься НАБУ

"Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ", - написала генпрокурор.

Разом з тим стало відом, що Трухіна виключили з партії "Слуга Народу".

"Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", - написала Юлія Палійчук.

При цьому, згідно із заявою Шуляк, партія також закликає фракцію СН у Верховній раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю нардепа для ухвалення рішення.

Передісторія

Нагадаємо, 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали 6 осіб. Після чого у ЗМІ з'явилася інформація, що за кермом автомобіля знаходився нардеп Олександр Трухін.

Повідомлялося, що депутат пропонував хабар поліціянту, щоб покинути місце події. За словами самого ж правоохоронця Трухін мав ознаки сп'яніння.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило позицію після публікації скандального відео з народним депутатом від "Слуги народу".

В міністерстві заявили, що нардеп є спеціальним суб’єктом кримінального провадження.